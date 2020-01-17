2003 yılında Barcelona'ya imza atan Ronaldo, Marca'ya verdiği demeçte transfer olduğu dönem Messi'nin adını sık sık duyulmaya başlandığını belirterek, "Barceleno'ya geldiğimde sürekli bir çocuktan bahsediliyordu. Sonra arkadaş olduk, birlikte oynamaya başladık ve çok iyi anlaştık. Diğerlerinden çok farklıydı. Frank Rijkaard ile konuştuk ve böylece bizimle antrenmanlara başladı. Her şey hızlı bir şekilde gelişti. Onun ilk golünün hazırlayan olduğum için şanslıyım" şeklinde konuştu.





Brezilyalı efsane, Messi'nin özel hayatında da futbol kariyerindeki kadar iyi bir karaktere sahip olduğundan söz etti ve ekledi:





"Size yakın olan birinin zaman içinde dünyayı ele geçirmesini izlemek çok güzel. Her zaman yakın olduk. Ben ona Portekizce öğretirken o da bana İspanyolca'da yardımcı oldu. Ne kadar sakin bir insan olduğuna çok şaşırıyordum. Onun hakkında en sevdiğim şeylerden biri de bu. Asla başını belaya sokmaz ve sürekli ailesiyle zaman geçirir. Leo'nun her şeyi vardı, bana hiçbir zaman ihtiyacı olmadı."





Barcelona'da beş sezon geçiren ve iki La Liga şampiyonluğu yaşayan Ronaldinho, kariyeri boyunca çalıştığı en iyi teknik direktörün Rijkaard olduğundan bahsetti:





"O harika bir teknik direktör. Şimdiye kadar çalıştıklarımın en iyisi. Her şeyi bilirdi çünkü en üst seviyelerde oynadı. Bu da bizim için işi kolaylaştırdı. Bizden istediği her şeyi daha önce kendisi yapmıştı. Bu yüzden bizimle doğrudan ve basit bir şekilde iletişime geçerdi. Sahada bana büyük bir özgürlük tanıdı."

-maçkolik -

Bu haberi de okudular Kartal transfer yapabilecek mi?