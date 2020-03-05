Brezilya İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre Ronaldinho ve abisi Roberto, Paraguay polisi tarafından gözaltına alındı.

Bir etkinlik için komşu ülke Paraguay'a uçan iki kardeş, kaldıkları otel odasında ele geçirilen sahte pasaportları nedeniyle sorun yaşadı. Yetkililer, Ronaldinho ve abisinin tutuklanmadığını, sadece adli soruşturma altında olduklarını ve Asuncion şehrindeki bir otelde polis tarafından tutulduğunu açıkladı.

Ronaldinho'nun ise pasaport konusunda kandırıldıklarını ve tamamen masum olduklarını iddia ettiği öğrenildi.

İki kardeş tutuklu olmamalarını geçerli bir ifadeleri alınana kadar Paraguay'dan çıkamayacak.

Ronaldinho'nun pasaportuna 2018 yılında Brezilya hükümeti tarafından el konulmuştu. Brezilya'nın güneyindeki Guaiba Gölü kıyısında kaçak yapı inşa ettiği gerekçesiyle pasaportuna el konulan, yurt dışına çıkma yasağı getirilen ve 2.3 milyon dolar para cezası verilen Ronaldinho, bu cezayı ödememişti.

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