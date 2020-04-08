Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho ev hapsine alındı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 00:55 Son Güncelleme:
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Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" ev hapsine alındı. Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi. İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.
Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.
AA
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