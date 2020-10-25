Futbol Ronaldinho'nun corona virüs testi pozitif

Ronaldinho'nun corona virüs testi pozitif

Futbol

Ronaldinho'nun corona virüs testi pozitif

Eski futbolcu Ronaldinho, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Ekim 2020, Pazar 23:46 Son Güncelleme:
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Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun corona virüs testi pozitif çıktı. 40 yaşındaki eski yıldız kendi paylaştığı videoda corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

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Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu açıkladı.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.


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