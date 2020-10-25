Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun corona virüs testi pozitif çıktı. 40 yaşındaki eski yıldız kendi paylaştığı videoda corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu açıkladı.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.







