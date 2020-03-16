Sahte pasaport kullandıkları için abisiyle beraber hapis cezası alan Ronaldinho, şu anda Asuncion'daki bir hapishanede bulunuyor.

Paraguay polisi, adı Dalia Lopez olduğu belirtilen ve Ronaldinho'ya sahte pasaportu temin eden iş kadının evini aradı. Evde bulunamayan Lopez'in odasında ise ilginç bir detay vardı: Ronaldinho fotoğrafı basılı futbol topları.

Hem de topların üzerindeki bu fotoğraflar, Ronaldinho'nun sahte pasaportuna basılı olan fotoğrafıyla aynı.

Polis, Dalia Lopez'i aramaya devam ediyor. Pasaportlar için Lopez'in 18 bin dolar aldığı belirtiliyor.

İlgili Haberler Ronaldinho hapishanede de gol şov yaptı