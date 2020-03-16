Ronaldinho'ya sahte pasaport sağlayan kadının evindeki ilginç detay
Ronaldinho, önceki hafta abisiyle Roberto ile beraber sahte pasaport kullanmaktan ötürü Paraguay'da hapse atılmıştı. 6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun sahte pasaportunda yer alan fotoğraf, ünlü yıldıza pasaportu temin eden kadının evindeki onlarca topun üzerinde de tespit edildi.
16 Mart 2020, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Sahte pasaport kullandıkları için abisiyle beraber hapis cezası alan Ronaldinho, şu anda Asuncion'daki bir hapishanede bulunuyor.
Paraguay polisi, adı Dalia Lopez olduğu belirtilen ve Ronaldinho'ya sahte pasaportu temin eden iş kadının evini aradı. Evde bulunamayan Lopez'in odasında ise ilginç bir detay vardı: Ronaldinho fotoğrafı basılı futbol topları.
Hem de topların üzerindeki bu fotoğraflar, Ronaldinho'nun sahte pasaportuna basılı olan fotoğrafıyla aynı.
Polis, Dalia Lopez'i aramaya devam ediyor. Pasaportlar için Lopez'in 18 bin dolar aldığı belirtiliyor.
https://twitter.com/lancenet/status/1238506940281520129