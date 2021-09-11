Futbol Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Futbol

Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Cristiano Ronaldo’yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United’ı 4-1 mağlup etti.

11 Eylül 2021, Cumartesi 19:47 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig’in 4’üncü haftasında Manchester United, Old Trafford’da Newcastle United’ı konuk etti. Cristiano Ronaldo’nun ilk 11’de başladığı maçın 45+2’nci dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford’da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

Newcastle United, 56’ncı dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62’de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar’ı bir kez daha öne geçirdi. 80’inci dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1’e getiren Manchester ekibi, 90+2’de Lingard’ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 10’a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

DHA

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