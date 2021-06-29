Ronaldo 2022 Dünya Kupası'nda forma giyecek mi?
Portekiz, ikinci turda Belçika ile oynadığı maçı 1-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Turnuvanın son şampiyonu unvanıyla EURO 2020'ye gelen Portekiz'de takımın kaptanı Cristiano Ronaldo, maç sonu çok üzgündü. Belki de bir şampiyonlukla milli takım kariyerini sonlandırmak isteyen Ronaldo için en merak edilen konu, 2022 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı.
29 Haziran 2021, Salı 09:42 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, Belçika maçı sonrası oldukça üzgündü. Soruları cevaplayan Ronaldo, "Biz hala çok güçlüyüz. Çoğu takımı yenecek güçteyiz. 2022 Dünya Kupası'na daha iyi ve daha güçlü geleceğiz. Force Portugal" diyerek hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.
Dünya Kupası esnasında 37 yaşında olacak olan Ronaldo, daha önceki açıklamasında da 2022'nin oynayacağı son Dünya Kupası olduğunu belirtmişti.
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