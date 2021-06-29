Cristiano Ronaldo, Belçika maçı sonrası oldukça üzgündü. Soruları cevaplayan Ronaldo, "Biz hala çok güçlüyüz. Çoğu takımı yenecek güçteyiz. 2022 Dünya Kupası'na daha iyi ve daha güçlü geleceğiz. Force Portugal" diyerek hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Dünya Kupası esnasında 37 yaşında olacak olan Ronaldo, daha önceki açıklamasında da 2022'nin oynayacağı son Dünya Kupası olduğunu belirtmişti.