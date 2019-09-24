2016’dan beri 25 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Georgina ile evlenmek istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Juventus maçında attığım röveşata da dahil olmak üzere bugüne dek attığım hiçbir gol Georgina ile yaptığımız sekslerden daha güzel değildi" dedi.

Ronaldo’nun Georgina Rodriguez ile bir kızı var.







