Manchester United'ta Cristiano Ronaldo, Ralf Rangnick'in kendisini oyundan almasına çok bozuldu. 36 yaşındaki yıldız, takımı 2-0 öndeyken kenara alınmasına tepki gösterdi ve ağlamaklı şekilde hocasına söylendi.

Ellerini iki yana açarak değişikliğe tepki gösteren Ronaldo'yu Rangnick teselli etti.

Daha sonra oyuncusunun yanına giderek ona açıklama yapan Rangnick, Ronaldo'nun gönlünü aldı.

Maçı Manchester United 3-1 kazandı.