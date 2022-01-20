Ronaldo hırsından ağlayacaktı! Rangnick'e şok tepki
Manchester United dün akşam Premier Lig'de deplasmanda Brentford'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, bu karara çok şaşırdı. Hırsından ağlamaklı şekilde kenara gelen Ronaldo, Ralf Rangnick'e tepki gösterdi.
20 Ocak 2022, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
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Manchester United'ta Cristiano Ronaldo, Ralf Rangnick'in kendisini oyundan almasına çok bozuldu. 36 yaşındaki yıldız, takımı 2-0 öndeyken kenara alınmasına tepki gösterdi ve ağlamaklı şekilde hocasına söylendi.
Ellerini iki yana açarak değişikliğe tepki gösteren Ronaldo'yu Rangnick teselli etti.
Daha sonra oyuncusunun yanına giderek ona açıklama yapan Rangnick, Ronaldo'nun gönlünü aldı.
Maçı Manchester United 3-1 kazandı.