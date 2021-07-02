Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti
Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan ünlü, futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.
02 Temmuz 2021, Cuma 08:12 Son Güncelleme:
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İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok ücret alan ünlüleri sıraladı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek gönderiyle 1.6 milyon dolar kazanarak zirveye oturdu.
Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı.
Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki Coca-Cola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı. Ünlülerin takipçi sayıları ve paylaşım başına edindikleri kazanç şöyle listelendi:
1- Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 308 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 604 bin dolar
2- Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 250 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 523 bin dolar
3- Ariana Grande
Takipçi sayısı: 247 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 510 bin dolar
4- Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 244 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 494 bin dolar
5- Selena Gomez
Takipçi sayısı: 241 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 468 bin dolar
6- Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 232 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 419 bin dolar
7- Lionel Messi
Takipçi sayısı: 224 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 169 bin dolar
8- Beyonce
Takipçi sayısı: 189 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 147 bin dolar
9- Justin Bieber
Takipçi sayısı: 180 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 112 bin dolar
10- Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 172 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 53 bin dolar
11- Taylor Swift
Takipçi sayısı: 165 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 12 bin dolar
12- Jennifer Lopez
Takipçi sayısı: 162 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 988 bin dolar
13- Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 160 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 949 bin dolar
14- Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 144 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 874 bin dolar
15- Miley Cyrus
Takipçi sayısı: 136 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 838 bin dolar
16- Neymar
Takipçi sayısı: 153 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 824 bin dolar
17- Kourtney Kardashian
Takipçi sayısı: 130 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 785 bin dolar
18- Kevin Hart
Takipçi sayısı: 113 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 706 bin dolar
19- Virat Kohli
Takipçi sayısı: 132 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 680 bin dolar
20- Demi Lovato
Takipçi sayısı: 108 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 668 bin dolar