Ronaldo, Instagram’da 300 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu. Ronaldo, yaşanan gelişme sonrası platformda yeni bir dünya rekoruna da imza attı. Bu arada Ronaldo’nun, 200 milyon takipçiye ulaşan ilk Instagram kullanıcısı olduğu da biliniyor.

Ronaldo, sosyal medya üzerinden yüksek gelirler de elde ediyor. Dünyaca ünlü futbolcunun sosyal medya gelirinin, futbol kariyerinden elde ettiği kazançtan daha fazla olduğu ifade ediliyor.

2019 yılının Mart ayı ve 2020 yılının Mart ayı arasında Ronaldo, sosyal medyadan 50.3 milyon dolar gelir elde etmişti. Yıldız futbolcunun aynı tarihler arasında futboldan elde ettiği kazanç ise 33 milyon dolar seviyesindeydi.