İngiltere'de Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor. Henüz 24 yaşındayken ayrıldığı İngiltere'ye 12 sene sonra dönecek olan Ronaldo için hem Manchester City hem de Manchester United iddiaları var.

Sporting Lizbon'dan transfer olduğu Manchester United ve Sir Alex Ferguson ile çok güçlü bağları olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi Manchester City'ye giderse büyük bir sansasyon olacak.

Son birkaç gündür Pep Guardiola ile konuştuğu ve City'ye yakın olduğu söylenen Ronaldo için bugün ciddi bir iddia geldi. Sky Sports İtalya'dan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncunsunun isteği üzerine Ronaldo'yu Manchester United'a önerdi. United, Ronaldo'yu istemezse o zaman City'ye olumlu dönüş yapılacak.

Sky Sports'tan bir başka isim Di Marzio'nun haberine göre ise Manchester City, Cristiano Ronaldo için Juventus'a bugün 30 milyon Euro teklif edecek.

Portekizli süperyıldız, bugünkü Juventus idmanına da çıkmayarak ayrılığın kesinleştiğini kanıtladı.

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri de "Ronaldo katkısını verdi, takımdan ayrıldı. Şimdi ise hayat devam ediyor" dedi.