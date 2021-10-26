Futbol 'Ronaldo son 3 sezonda 3 hocanın kovulmasına neden oldu, 4'üncüsü yolda!'

'Ronaldo son 3 sezonda 3 hocanın kovulmasına neden oldu, 4'üncüsü yolda!'

Futbol

'Ronaldo son 3 sezonda 3 hocanın kovulmasına neden oldu, 4'üncüsü yolda!'

Manchester United'ın starı Cristiano Ronaldo, İngiltere'deki ikinci macerasına muhteşem başlamıştı. Ancak Liverpool karşısında alınan 5 gollü mağlubiyetin ardından eleştirilerden Ronaldo da nasibini aldı.

26 Ekim 2021, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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The Guardian yazarı Jonathan Wilson, Ronaldo'nun son 3 sezonda 3 hocanın kovulmasına neden olduğunu iddia etti ve Solskjaer'e de sebep olacağını söyledi. İşte Wilson'ın yazısından bir kısım:

Ronaldo takım savunmasında sıfır. United geçen sezon Liverpool gibi rakiple karşılaşabilirdi ama şimdi yapamıyorlar. Üst düzey takımlara karşı oynayacak kadar hareketli değil. Son 3 sezonda Allegri, Sarri ve Pirlo'nun kovulmasına neden oldu.

Ronaldo'nun 10 maçta 6 golü var.

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