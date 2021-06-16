Futbol Ronaldo yıldızlaştı! Tarihe geçen performans

Ronaldo yıldızlaştı! Tarihe geçen performans

Futbol

Ronaldo yıldızlaştı! Tarihe geçen performans

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 00:24 Son Güncelleme:
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EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan, Portekiz'i konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. 

Öte yandan Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Attila Szalai, 90 dakika sahada kaldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cristiano Ronaldo, tarihine geçti. Ronaldo, Macaristan karşısında 87 ve 90'ıncı dakikalarda fileleri sarsarsak şampiyona tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti. Portekizli oyuncu, 9 gol bulunan Platini'yi geride bırakarak zirveye yükseldi.

İSTANBUL(DHA)

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