Ronaldo yıldızlaştı! Tarihe geçen performans
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
16 Haziran 2021, Çarşamba 00:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan, Portekiz'i konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Öte yandan Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Attila Szalai, 90 dakika sahada kaldı.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cristiano Ronaldo, tarihine geçti. Ronaldo, Macaristan karşısında 87 ve 90'ıncı dakikalarda fileleri sarsarsak şampiyona tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti. Portekizli oyuncu, 9 gol bulunan Platini'yi geride bırakarak zirveye yükseldi.
İSTANBUL(DHA)