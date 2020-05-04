Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, yaklaşan Anneler Günü için annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro'luk lüks bir otomobil aldı. Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını ''Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim'' mesajıyla paylaştı.

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