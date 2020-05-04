Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye
Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo Anneler Günü için annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro'luk otomobil hediye aldı.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 23:21 Son Güncelleme:
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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, yaklaşan Anneler Günü için annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro'luk lüks bir otomobil aldı. Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını ''Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim'' mesajıyla paylaştı.