Ronaldo'dan Messi'ye yemek sitemi

Ronaldo, Messi için, “15 yıldır Messi ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. Ama şimdiye kadar bir yemek yemişliğimiz yok." diyerek sitem etti

31 Ağustos 2019, Cumartesi 22:04 Son Güncelleme:
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Ronaldo'dan Messi'ye yemek sitemi

Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo (34) ile Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi (32), futbol dünyasının en büyük iki rakibi olarak gösteriliyor. 

İki yıldız önceki gün UEFA’nın Monako’daki ödül töreninde yan yana geldi. Dostluk pozları verdiler. 

15 YILLIK REKABET 

Ronaldo, “15 yıldır Messi ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. Bu futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir durum. O benim daha iyi bir futbolcu olmamı sağladı. Ben de onun. Aramız iyi. Ama şimdiye kadar bir yemek yemişliğimiz yok” diyerek rakibine küçük bir sitemde bulundu. 

Her iki futbolcu da futbol dünyasının en önemli ödülü ‘Ballon d’Or’u şimdiye kadar 5 kez kazandı.



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