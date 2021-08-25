EURO 2020'nin sona ermesiyle birlikte Manchester City'ye transfer olacağı iddia edilen Harry Kane Tottenham'da kalacağını açıkladı.

İngiliz yıldızın, "Pazar günü taraftarların beni karşılaması ve geride kalan haftalarda gönderdiğiniz mesajların bazılarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacağım ve takımın başarıya ulaşması için %100 odaklanacağım." açıklaması sonrası gözler Cristiano Ronaldo'nun yeni adresine çevrildi.

Öyle ki Manchester City'nin bir numaralı transfer hedefi Harry Kane idi. Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Kane için Tottenham Başkanı Daniel Levy, kapıları kapatsa da City bugüne dek ümidini kaybetmemişti. Ancak resmi açıklama sonrası planlar değişti.

Manchester City'nin Harry Kane transferinin rafa kalkmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'ya ağırlık vermesi bekleniyor. Jack Grealish için 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) ödeyen Manchester City, hücum hattı için de önemli bir bütçe ayırırken transferin bitimine 6 gün kala Portekizli yıldız için resmi hamlenin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RONALDO'NUN BAVULU HAZIR

Serie A'nın ilk maçında Udinese karşısında ilk 11'de sahaya çıkmak istemediği iddia edilirken Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

JESUS İLE TAKAS İDDİASI

Tutto Sport ise Juventus ile Manchester City'nin Ronaldo - Gabriel Jesus takasına sıcak baktığını sayfalarına taşıdı. İddiaya göre İtalyan ekibi hem Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak hem de Jesus'la Ronaldo'nun yerini doldurmayı planlıyor. İngiltere'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor.

'CİTY'DE ASLA OYNAMAM' DEMİŞTİ

Ronaldo, Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.

Geçtiğimiz günler Manchester City'e önerilen Ronaldo'nun olası teklife vereceği yanıt merak konusu oldu.



