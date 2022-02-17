Ronaldo'yu taciz davasında 'savcı korudu' iddiası
ABD'deki bir otelde 2009'da Kathryn Mayorga’ya tecavüz etmekle suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tutuklanmasının bölge savcısı Steve Wolfson tarafından engellendiği ortaya çıktı.
17 Şubat 2022, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
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Mayorga'nın 2009'da Ronaldo'ya açtığı dava, polise detaylı bilgi vermediği gerekçesiyle kapatılırken, İngiliz ve Alman basını, Ronaldo'nun yargı sürecinin bitmesi için Mayorga'ya 373 bin dolar ödediğini iddia etmişti.
SORUŞTURMANIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER
2018'de taciz mağduru kadınların başlattığı #MeToo (Ben de) hareketi zirvedeyken, Mayorga davayı tekrar 76 milyon dolar tazminat talebiyle açmıştı. İngiliz "Sun" gazetesinin yeni ulaştığı 2021 tarihli mahkeme belgelerine göre, 9 yıl sonra suçlamaları araştıran Las Vegas polisi , savcılığa Ronaldo'nun tutuklanması için emir çıkarılması talebinde bulundu.
Ancak, Clark County Bölge Savcısı Wolfson, polisler Ronaldo'nun tutuklanması için yeterli kanıt bulmasına rağmen soruşturmayı reddetti.
Savcı, neden soruşturmayı reddettiğini açıklamazken, cezai soruşturma kapatıldı.