Dünya Ronaldo'yu taciz davasında 'savcı korudu' iddiası

Ronaldo'yu taciz davasında 'savcı korudu' iddiası

Dünya

Ronaldo'yu taciz davasında 'savcı korudu' iddiası

ABD'deki bir otelde 2009'da Kathryn Mayorga’ya tecavüz etmekle suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tutuklanmasının bölge savcısı Steve Wolfson tarafından engellendiği ortaya çıktı.

17 Şubat 2022, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mayorga'nın 2009'da Ronaldo'ya açtığı dava, polise detaylı bilgi vermediği gerekçesiyle kapatılırken, İngiliz ve Alman basını, Ronaldo'nun yargı sürecinin bitmesi için Mayorga'ya 373 bin dolar ödediğini iddia etmişti.

SORUŞTURMANIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER

2018'de taciz mağduru kadınların başlattığı #MeToo (Ben de) hareketi zirvedeyken, Mayorga davayı tekrar 76 milyon dolar tazminat talebiyle açmıştı. İngiliz "Sun" gazetesinin yeni ulaştığı 2021 tarihli mahkeme belgelerine göre, 9 yıl sonra suçlamaları araştıran Las Vegas polisi , savcılığa Ronaldo'nun tutuklanması için emir çıkarılması talebinde bulundu.

Ancak, Clark County Bölge Savcısı Wolfson, polisler Ronaldo'nun tutuklanması için yeterli kanıt bulmasına rağmen soruşturmayı reddetti.

Savcı, neden soruşturmayı reddettiğini açıklamazken, cezai soruşturma kapatıldı.


İlgili Haberler
Kasiyerlikten 'Şeytan'lığa


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'den elçilik operasyonu