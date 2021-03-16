Futbol Ronaldo'yu üzen haber! Dayısı hayatını kaybetti

Ronaldo'yu üzen haber! Dayısı hayatını kaybetti

Futbol

Ronaldo'yu üzen haber! Dayısı hayatını kaybetti

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber. Geçtiğimiz günlerde attığı gollerle futbol tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, bugün dayısının ölüm haberiyle sarsıldı.

16 Mart 2021, Salı 21:32 Son Güncelleme:
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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun dayısı Jorge Aveiro, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, hayatını kaybeden kardeşi Jorge için sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ölen kardeşi Jorge için şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim... Tanrı senin anne-babamızın yanına gitmeni istedi. Oraya gidip bizler için dua eden bir yıldız daha olacaksın. Huzur içinde yat."

Ronaldo'nun kardeşleri Elma ve Katia da, dayıları için paylaşımlar yaptı.

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