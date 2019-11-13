Rooibos çayı nedir? Rooibos çayının faydaları nelerdir?

Sıklıkla adını duyduğumuz rooibos (roybos) çayı Afrika’da “ kızıl çalı” bitkisinden elde edilen bir çay türüdür. Bitkinin yaprakları okside olmasın diye toplandıktan hemen sonra kurutulur. Kurutulmuş bu yapraklar fermente edilerek kırmızı bir renk alır.

Bakalım bu kadar popüler olmasında nelerin etkisi var?

Bu çayın antioksidan içeriği diğer çaylardan daha fazladır.

Düzenli ve yeterli tüketilen Rooibos çayı, içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolü düşürücü ve HDL kolesterolü yükseltici etkiye sahip olabilir. Bu sayede ateroskleroz, kalp krizi ve inme gibi çeşitli kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlayabilir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde düzenli kullanımı bağışıklı sistemini güçlendirebilir.

Rooibos çayı antienflamatuar etkiye sahiptir. Polifenoller bakımından da zengindir.

Sodyum, potasyum, bakır, demir, manganez, çinko mineralleri içerir. Bu sebeple kemik ve saç sağlığı için de önemlidir.

Çayın en önemli özelliklerinden biride kafein içermiyor olmasıdır, böylece vücutta rahatlama sağlayabilir. Eğer uykusuzluk, gerginlik, aşırı stres durumlarınız var ise tüketebilirsiniz.

Kadınlar için zorlu bir dönem olan menopoz dönemindeki kalsiyum ve demir kaybının en önemli nedenlerinden birinin kafein olduğu bilinmektedir. Bu sebeple menopoz döneminde de tüketebilirsiniz.

Rooibos çayında bulunan antioksidanların kanser hücrelerinin etkisini azaltabileceği ve tümör büyümesini önleyebileceği bazı çalışmalarda yer bulmaktadır. Ancak yeterli olup olmadığı, vücutta yeterince emilip emilmedikleri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.

Yapılan bazı hayvan çalışmalarında örneğin; Tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir çalışmada, aspalathinin kan şekeri düzeylerinin dengelemesine yardımcı olduğu ve insülin direncini düşürdüğü bulunmuştur. Ancak konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Ohio Üniversite tarafından yapılan bir araştırmada da içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunduğu ve içerisindeki bir maddenin sinir ve beyin fonksiyonu üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu ve Alzheimer hastalığına karşıda koruyucu olabileceği belirtilmiştir.

Rooibos çayını kimler tüketmemeli?

Emziren ve gebe kadınların içebileceği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu yüzden emzirme dönemindeki annelere ve gebelerimize önermiyorum. Ayrıca östrojen hormonuna duyarlı durumlarda (meme kanseri gibi) tüketilmemelidir. Herhangi bir karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa bu durumda da tüketimi önerilmemektedir.

Son olarak en çok tercih edilme sebeplerinin başında kilo verdirme, yağ yakma gibi özellikleri düşünülür ancak diğer çaylarda olduğu gibi direk kilo verdirme üzerine bir etkisi yoktur. Hiçbir besin size doğrudan kilo verdirmez. Bunu sadece sağlıklı bir beslenme planının yanında metabolizmanızı hızlandıracak besinlerle beraber gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın mucize bir besin yoktur. Mucize sağlıklı beslenmektir.

Diyetisyen Tuğçe Yardal

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