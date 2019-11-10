Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, "Polise saldırı" dedi.

10 Kasım 2019, Pazar 12:30 Son Güncelleme:
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Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı.

Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi" dedi.

"Polise saldırı"

Daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım" diyerek, kedinin yavaşça yere atlamasını sağladı.

Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından, "Polise saldırı" dediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.

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