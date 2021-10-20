Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Amerikan CNBC kanalının sunucusu Hadley Gamble’a röportaj vermişti. Putin röportajdan sonra Hadley Gamble ile dalga geçmek için “Güzel ama anlamıyor” demişti. Rus basını, Hadley Gamble’ın vücut hareketleriyle Putin ile flörtleşmeye çalıştığını iddia etti. İddialara gülüp geçtiğini söyleyen Hadley Gamble ise arkadaşlarının hazırlattığı, üzerinde Putin’in yüzü olan ve “Çok güzel” yazan pasta ile Rus basınındaki pozlarını paylaştı.

Hadley Gamble, Rus gazetelerindeki fotoğraflarını gösterdi.