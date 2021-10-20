Röportaj sırasında Putin'le flört!
Amerikan CNBC kanalının sunucusu Hadley Gamble, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta röportaj yaptı. Rus basını, Hadley Gamble’ın bacak hareketlerini ‘flört’ olarak yorumladı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 07:11 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Amerikan CNBC kanalının sunucusu Hadley Gamble’a röportaj vermişti. Putin röportajdan sonra Hadley Gamble ile dalga geçmek için “Güzel ama anlamıyor” demişti. Rus basını, Hadley Gamble’ın vücut hareketleriyle Putin ile flörtleşmeye çalıştığını iddia etti. İddialara gülüp geçtiğini söyleyen Hadley Gamble ise arkadaşlarının hazırlattığı, üzerinde Putin’in yüzü olan ve “Çok güzel” yazan pasta ile Rus basınındaki pozlarını paylaştı.
Hadley Gamble, Rus gazetelerindeki fotoğraflarını gösterdi.