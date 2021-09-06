Roş aşana nedir? 2021 Roş aşana ne zaman kutlanacak?

Roş aşana dünya genelinde pek çok kişi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Her yıl Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri'nin ilk gününde kutlanan Roş aşana hakkında merak edilenleri ve 2021 yılı Roş aşana tarihini bir araya getirdik…

ROŞ AŞANA NEDİR?

Roş aşana, İbranice'de “yıl başı” anlamına geliyor ve her yıl Yahudi yeni yılı olarak kutlanıyor.

Roş aşana geleneğinde, Yahudiler, sinagogda dua törenlerine katılarak, boynuzdan yapılma antik bir müzikal enstrümanın sesini dinleyerek ve çeşitli sembolik yiyecekler yiyerek kutlama yapıyor.

2021 ROŞ AŞANA NE ZAMAN KUTLANACAK?

Roş aşana bayramının tarihi her yıl değişiyor çünkü, Yahudiler hem güneş hem de ayın hareketlerine dayanan bir takvim kullanıyor.

Bununla birlikte, Roş aşana her yıl Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri'nin ilk gününde kutlanıyor ve Tişri, Gregoryen takvimde her zaman eylül veya ekim ayı günlerine denk geliyor.

2021 yılında ise Roş aşana kutlamaları 6 Eylül Pazartesi günü başlayıp, 8 Eylül Çarşamba günü son bulacak.

Roş Aşana Yahudilikte 10 günlük tövbenin başlangıcına işaret ediyor. Bu dönem Yahudilerin oruç tuttuğu ve günahlarından arınmak için dua ettiği kutsal gün Yom Kippur'la doruğa ulaşıyor.

Roş Aşana, Yahudi Yeni Yılı'nı kutlarken aynı zamanda evrenin yaratılışına da işaret ediyor. Yahudilikte, Haşem'in (Tanrı) evreni altı günde yarattığına inanılıyor ve altıncı günde Adem ve Havva'nın yaratılmasını da içeren bu altı günlük süre, her hafta Şabat'ta (cumartesi) Yahudi halkı tarafından kutlanan ve dinlenme günü olan yedinci günle sonlanıyor.

Roş Aşana, Britanya'daki bir Ortodoks Yahudi Hasidik derneği olan Chabad tarafından “Evrenin doğum günü, Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığı gün ve Yahudi yılının ilk günü” olarak açıklanıyor.