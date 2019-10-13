Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. ROSI yöntemi, özellikle azospermi sebebiyle çocuk sahibi olma hayallerinden vazgeçen çiftlere son teknoloji bir umut olmuş ve bu yolla son dönemde Türkiye’de de gebelikler sağlanmıştı.

Anne baba olmak çiftler Rosi yöntemi nedir, nasıl uygulanır? ROSI tekniği kimlere uygulanır? sorularının cevabını aramaya başladı.

İşte Rosi yöntemi hakkında önemli bilgiler...

Azospermi sebebiyle çocuk sahibi olamayan çiftlere yeni bir umut kapısı olan ROSI yöntemini, Prof. Dr. Recai Pabuçcu anlattı.

Son teknoloji bir işlem ve Türkiye’de de yeni uygulanmaya başladı

“ROSI yöntemi, son teknoloji bir işlem ve Türkiye’de de yeni uygulamaya başladığımız, başarısına şahit olduğumuz bir yöntem. Önce azosperminin sebepleri detaylıca araştırılıyor ve çözüm üretiliyor. Ancak bu çözümlerle başarı sağlanamadığında çocuk sahibi olmak için ROSI yöntemine başvuruluyor.

Bu yöntemle yapılan detaylı aramada öncül yuvarlak sperm hücrelerini bulunuyor ve normalde yumurtayı döllemesi mümkün olmayan spermlere özel dölleme işlemleri uygulanıyor. Bu işlemle elde ettiğimiz embriyoları transfer ederek ROSI işlemini gerçekleştiriyoruz.”

ROSI, sperm kaynaklı infertilite (kısırlık) tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Azospermi tanısı konmuş kişilerde, menide olgun sperm hücresi bulunamadığından, TESE yöntemi ile bulunan yuvarlak spermatid adı verilen hücrelerin yumurta içerisine verilmesi ile gerçekleştirilir.

ROSI tekniği nedir? Klasik tüp bebekten farkı mıdır?

Klasik tüp bebek tekniğinde, dışarıya atılmış meni örneğinden olgun sperm hücreleri toplanır, en iyisi seçilir ve yumurta içerisine verilir. ROSI yönteminde ise, erkekte meni içerisinde olgun sperm hücresi olmadığından klasik işlem yapılamaz. TESE ile elde edilen dokudan ayıklanmış yuvarlak hücreler, oosit yani yumurta içerisine verilir.

Kimler ROSI tekniğinden faydalanabilir?

Daha önce menide olgun sperm hücresi bulunamamış yani azospermi tanısı olan kişiler. Ancak, bu kişilerin yaklaşık yarısında TESE işlemi sonrasında olgun sperm hücresi elde edilebilir. Bu durumda, olgun sperm hücrelerinin kullanılması zaten büyük avantajdır. Ancak, daha önce TESE işlemi olan ve hiç olgun sperm hücresi çıkmamış kişiler ROSI tekniğinden fayda görebilir.

ROSI yöntemi ile dünyaya gelen çocuklar sağlıklı mı?

Bugüne kadar 90’dan fazla canlı doğum meydana geldi. Belki bu sayı bugün 300’ler ile ifade edilebilir. Bu veriler, 2017 yılında yayınlanan geniş ROSI serisine dayanıyor. Bugüne kadar 90 çocuk dünyaya geldi ve bunların 3’ü dışında tümü sağlıklı. Ayrıca bilinç-zihin gelişimleri de yaşıtlarına göre uyumlu.