Rosier geldi! Tişörtündeki Beşiktaş detayı...
Beşiktaş'ın uzun süredir kavuşmayı beklediği Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Oyuncu ile zaten anlaşılmıştı ancak kulübü Sporting Lizbon ile pazarlıklar sürüyordu. Transfer nihayete erdi.
30 Temmuz 2021, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
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Valentin Rosier Beşiktaş'ta. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli sağ bek, takıma katılacak.
Havaalanına indiği anda üzerindeki "I am a child of Beşiktaş" tişörtü dikkat çeken Rosier, bu cümleyi Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından tweet olarak atmıştı.
Daha sonra tweet'i menajerinin talebiyle sildiği düşünülen Rosier, o cümlenin olduğu tişörtüyle İstanbul'a geldi. Tişörtün Kartal Yuvası şubelerinde satışının başlayacağı tahmin ediliyor.
Rosier'in sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncuyla ilgili son olarak şu tweet'i attı:
https://twitter.com/Besiktas/status/1421002635616866305
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