Eski futbolcu Roy Keane, Portekizli Joao Felix'i eleştirdi. Belçika maçında oyuna sonradan giren Felix, maça etki edememiş ve kötü bir performans sergilemişti. 21 yaşındaki oyuncu turnuvadaki 4 maçta da skora gol veya asistle etki edemedi.

Atletico Madrid'e 127 milyon euro'ya giden Felix'i eleştiren Keane, "Felix oyuna girdikten sonra ne yaptı? Bu adam bir sahtekar. 100 milyon sterlin ödenen adamın değeri bu mu? Cristiano Ronaldo'nun yerinde olsaydım soyunma odasına yakasına yapışırdım" dedi.