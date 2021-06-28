Roy Keane: Ronaldo'nun yerinde olsam Felix'in yakasına yapışırdım
İngiliz futbolunun hırçın çocuğu Roy Keane, yorumculukta da aynı hırsı taşımaya devam ediyor. Portekiz'in Belçika'ya elenmesini değerlendiren Keane, Joao Felix'in etkisiz oyununu eleştirdi.
28 Haziran 2021, Pazartesi 13:57 Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Roy Keane, Portekizli Joao Felix'i eleştirdi. Belçika maçında oyuna sonradan giren Felix, maça etki edememiş ve kötü bir performans sergilemişti. 21 yaşındaki oyuncu turnuvadaki 4 maçta da skora gol veya asistle etki edemedi.
Atletico Madrid'e 127 milyon euro'ya giden Felix'i eleştiren Keane, "Felix oyuna girdikten sonra ne yaptı? Bu adam bir sahtekar. 100 milyon sterlin ödenen adamın değeri bu mu? Cristiano Ronaldo'nun yerinde olsaydım soyunma odasına yakasına yapışırdım" dedi.
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