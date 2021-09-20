Küçük güzel çiçekleriyle bütün ilgiyi üzerine toplan rozet çiçeği, doğru bakılırsa uzun süre yaşayan bir bitkidir. Peki, rozet çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Rozet Çiçeği hikayesi nedir? Rozet çiçeği hakkında bilinenler...

ROZET ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Rozet çiçeği, kendisine ne kadar iyi bir bakım gösterilirse o denli nazlı, yaşatılması o kadar zor bir bitki olarak karşımıza çıkar. Besleyici niteliği olmayan toprakta ve ihmallerle ara sıra sulanmaktan başka bakım görmeyenleri oldukça güzel gelişim gösterir ve aynı zamanda da son derece dayanıklı olur.

Rozet çiçeği tam gün güneş, yarı gün güneş yahut en azından günde iki saat güneş görmeye ihtiyaç duyan bir bitkidir. Bu sebeple tam gölgenin hakim olduğu yerlere uygun bir bitki değildir.

Rozet çiçeği, su tutucu özelliği çok yüksek olmayan bir yapıda toprak ister. Bu sebeple toprağının kuruyup kurumadığının anlaşılması oldukça kolaydır. Bu sebeple saksıda yetiştirilen rozet çiçeklerini sıcak yaz aylarında 3-5 gün ara ile kış aylarında ise 10-20 gün ara ile sulamak yeterli olacaktır. Bahçede taşlar arasına yetiştirilmekte olan rozet çiçeklerini ise yaz aylarında haftada bir veya iki defa sulamak yeterli olacaktır.

ROZET ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rozet çiçeği bulunduğu toprağın özelliğine bağlı olarak farklı gelişim gösteren bir bitki türüdür.

Tek dal halinde 15-20 cm boya sahip olabileceği gibi birkaç dallı halde 50 cm kadar boy verebilen bir bitkidir.

Yeterince uzun olan ve gelişmiş durumdaki rozet çiçekleri kesme çiçekçilikte kullanılabilir nitelik barındırır.

Sonra sonbahar aylarında soğuk günler geldiğinde bitkinin çiçeklenmesi, tomurcuklanması ve tüm gelişimi durur.

Yaz aylarında şiddetli sıcak olan yerlere uygunluğu tam olan bir çiçek türüdür.

Kış mevsiminin soğuklarına -7C dereceye kadar dayanım gösterebilen ancak bu süreci bir hayli yıpranarak atlatabilen bir çiçek türüdür.

Sıcak seven bir bitkidir. Bundan dolayı ilkbaharda çiçeklenmesi için havaların iyice ısınmasına ihtiyaç duyar.

ilkbahar döneminden kışa kadar devamlı olarak çiçek açar.

Uzun ömürlü bir çiçektir.

Susuzluğa ve şiddetli güneşe dayanıklı olan bir çiçek türüdür.

Yaprak bitlerinin hiç hoşlanmadığı bir süs bitkisidir.

ROZET ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



