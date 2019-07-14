Süper Toto Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kaldı. Takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray ise Almanya'nın son yıllarda çıkışa geçen takımı RP Leipzig ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Yeni transferlerin performansını merak eden taraftarlar ise maçın zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor.

RP LEIPZIG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya’nın RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’ndaki mücadele, 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Almanya Bundesliga’da 2018-2019 sezonunu Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un arkasından üçüncü sırada bitirerek ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan RB Leipzig, Almanya Kupası’nı da finalde Bayern Münih’e kaybederek ikinci basamakta tamamlamıştı.

Galatasaray ile RB Leipzig daha önce bir kez birbirlerine rakip oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya’da gerçekleşen özel müsabaka karşılıklı birer golün ardından beraberlikle tamamlanırken Galatasaray’ın golü Martin Linnes’ten gelmişti.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya’ya gidecek olan Galatasaray, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.