Soğuk algınlığı ile benzer semptomlara neden olan RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) yetişkinlerde özellikle de çocuklar ve bebeklerde yaygın olarak görülen hastalıklar arasındadır.

RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) nedir?

RSV bebeklerde ve küçük çocuklarda akciğer ve hava yolu enfeksiyonlarına neden olan en yaygın virüslerden biridir. Enfeksiyon genellikle ciddi hasara neden olmaz, ancak ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilir.

Uzmanlar virüsün mevsimsel olduğunu ve en yaygın olarak Eylül'den Mayıs'a kadar görüldüğünü söylüyor.

Kimler RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) riski altında?

Bazı bireylerin ciddi RSV enfeksiyonu geliştirme riski daha yüksektir. Özellikle prematüre bebekler, zayıf bağışıklık sistemi olanlar, kalp veya akciğer hastalığı olan çocuklar, kalabalık koşullarda yaşayanlar, çocuk bakımı yapan kişiler ve 65 yaş üstü yetişkinler risk altındadır.

RSV belirtileri nelerdir?

Yaşınıza bağlı olarak, RSV semptomları ve enfeksiyon tipi değişebilir. Genellikle enfeksiyondan dört ila altı gün içinde ortaya çıkarlar. Yaşlı bireylerde tıkanıklık veya ateş gibi hafif semptomlar vardır. 1 yaşın altındaki çocuklar en güçlü semptomları gösterir.

Hem yetişkinler hem de çocuklar için yaygın RSV enfeksiyonu belirtileri şunlardır: ateş, tıkanıklık, öksürüktür. Bebeklerde hırıltı, zor, kısa veya hızlı nefes alma, mavimsi cilt, sinirlilik, halsizlik veya bebeklerde nefes darlığı da semptomlar arasında yer alıyor. Genellikle, bu semptomlar bronşiolit veya pnömoni gibi daha ciddi enfeksiyonlarda görülür. Çocuğunuzun bu semptomlardan herhangi birini gösterdiğini görürseniz mutlaka doktorunuza danışın.

RSV nasıl tedavi edilir?

RSV bir virüs olduğu için antibiyotik gibi ilaçlarla tedavi edilemez. Çoğu durumda, özellikle büyük çocuklarda, RSV semptomları soğuk algınlığı veya grip gibidir. Bu RSV vakalarının çoğu tedavi olmaksızın düzelir. Yeterli dinlenmek ve bol miktarda sıvı içmek çocukların iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, kauçuk bir ampulle burundan mukusun düzenli olarak emilmesi, bebeklerde ve küçük çocuklarda tıkanıklığı giderebilir.

Enfekte olma riskinizi en aza indirmek için ellerinizi sık sık yıkayın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Başkalarıyla eşyaları paylaşmaktan kaçının.