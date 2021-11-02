Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, her Darülaceze etkinliğine katılmaya çalıştığını belirterek, "Fakat öyle bir yere geliyoruz ki girerken belki hüzünlenmemiz belki de üzülmemiz gereken bir yer diye düşünüyoruz, sonra çıkarken ne oluyorsa bilmiyorum ama herkes gülerek çıkıyor buradan. Böyle bir şefkat yurdunu, bu mutluluk tebessümleriyle gezdiren yönetime teşekkür ediyorum." dedi.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin bu göreve getirilmesinin çok doğru bir karar olduğunu ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben müsteşarlık görevini ifa ediyordum ve burada doğal üyeydim. Çok güzel bir yönetim şekli vardı. Dün olmuş gibi hatırlıyorum. Hamza ağabeyimizin atanmasından sonra ortalık bakanlıkta karışmıştı. İyi ki de karışmış, bugün bunun meyvelerini alıyoruz. Bir yeri düzeltmek bazen bir zihniyetle, bir anlayışla mümkün. O anlayışı da birilerinin yürütmesiyle mümkün. O kadar güzel bir sistem kurulmuş ki burada, 125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış. Neden sonradan kimsenin tanımadığı, bilmediği bir ortama bürünmüş. Bu bir zihniyet meselesi. Sonra bir zihniyet geliyor bunu bu hale getiriyor. Bugün burada hayalini kurduğumuz her şeyin olduğunu görüyoruz. Mekanlar değişiyor, zihniyet değişiyor. Yan taraftaki yerleşkenin yapılmasında neler çektiğini ben biliyorum. Bugün devasa bir bina kazandırılmış oldu bu yapıya."









Bu toplantıda ayrıca medya mensuplarıyla da bir araya gelme imkanı bulduğunu dile getiren Şahin, medyanın Darülaceze konusundaki hassasiyetlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Darülaceze'nin uluslararası mecralarda da tanıtılmasının önemine değinen Şahin, medyanın ve yönetmenlerin bu konuya daha fazla eğilmesi gerektiğini söyledi.

"BİR İŞE VESİLE OLMAK, O İŞİ YAPMAK GİBİDİR"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de "Bizim inancımızda, kadim medeniyetimizde ve inanç ilkelerimizde bir işe vesile olmak, o işi yapmak gibidir. Basın mensupları bu konuda, binlerce kişiye ulaşma imkanına sahipler. Böyle bir hayır kurumuna insanları sevk etmek çok büyük bir artıdır." dedi.

Darülaceze sakinlerini ilk aldıkları zaman dinlerini veya ideolojilerini sormadıklarını, bakıma muhtaçsa aldıklarını vurgulayan Cebeci, "Buradaki insanlarla konuşun, buradaki insanlar daha uzun ömürlü yaşıyor. Çünkü bakım iyi. Burada insanlar moral olarak çökerse fiziken de çöker. O nedenle biz burada gıdalarını, psikolojik durumlarını en üst noktada karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA