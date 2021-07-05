Türkiye RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, Kurul'un ceza uygulamalarına ilişkin paylaşımına, "Bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" diyerek tepki gösterdi. 

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından, Kurul'un yılın ilk 6 ayında medya kuruluşlarına uyguladığı cezalara ilişkin basında yer alan haberi paylaşarak, eleştiride bulundu. RTÜK Başkanı Şahin, Taşcı'ya tepki gösterdi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşcı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

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