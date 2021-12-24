Türkiye RTÜK Başkanı Şahin’den, Kurul üyesi Taşçı’ya tepki

RTÜK Başkanı Şahin’den, Kurul üyesi Taşçı’ya tepki

Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin’den, Kurul üyesi Taşçı’ya tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul üyesi İlhan Taşçı’nın kendisi ve RTÜK üyelerine yönelik iddialarıyla ilgili idari ve adli anlamda işlem yapılacağını duyurdu.

24 Aralık 2021, Cuma 20:45 Son Güncelleme:
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, verdiği bir demeçte RTÜK’ün yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yaptığı iddiasında bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı’ya tepki gösterdi. Taşçı’nın yaptığı, ’RTÜK 2021 Karnesi’ açıklamasında verileri çarpıttığını aktaran RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır."

DHA

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