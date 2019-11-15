RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da bir evde biri çocuk 3 kişinin siyanürle intihar ettiği yönündeki iddialar üzerine Twitter'dan açıklama bulundu.

Şahin, "Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.