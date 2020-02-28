Türkiye RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu

RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu

Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'den gelen haberlerle ilgili sorumlu yayıncılık yapılması gerektiğini vurguladı.

28 Şubat 2020, Cuma 00:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Şahin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İdlib'de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili yayınlara dair, şu uyarılarda bulundu: "Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz. Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir. Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz."

AA

İlgili Haberler
Son dakika... İdlib'de 33 askerimiz şehit olduİdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi





Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ne altın ne dolar maske kadar prim yapmadı!!!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Son dakika... İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu