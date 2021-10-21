RTÜK duyurdu: Şifresiz olacak! Sporseverlere büyük müjde
RTÜK'ten sporseverlere müjde! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacak. İşte RTÜK'ün 22 maddeli listesi...
21 Ekim 2021, Perşembe 12:03 Son Güncelleme:
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.
Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:
- 1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları
- 2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
- 3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
- 4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları
- 5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları
- 6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması
- 7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
- 8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
- 9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
- 10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
- 11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
- 12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
- 13) Akdeniz Oyunları
- 14) İstanbul Maratonu
- 15) Gazi Koşusu
- 16) İslam Dayanışma Oyunları
- 17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri
- 18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)
- 19) Yunus Emre Şenlikleri
- 20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
- 21) Nevruz Etkinlikleri
- 22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları
6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci üst kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.