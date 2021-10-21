RTÜK duyurdu: Şifresiz olacak! Sporseverlere büyük müjde

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.

Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:

1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları 2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları 3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları 4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları

Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları 5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları

Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları 6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması 7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları 8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları 9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları) 10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları 11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler) 12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 13) Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları 14) İstanbul Maratonu

İstanbul Maratonu 15) Gazi Koşusu

Gazi Koşusu 16) İslam Dayanışma Oyunları

İslam Dayanışma Oyunları 17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 19 ) Yunus Emre Şenlikleri

) Yunus Emre Şenlikleri 20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri 21) Nevruz Etkinlikleri

Nevruz Etkinlikleri 22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

​6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci üst kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.