Türkiye RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye

RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu.

24 Eylül 2020, Perşembe 22:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

RTÜK’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "FOX TV’nin ’Kimsesizler’ dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2024 yılına kadar dayanabilir miyiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hazreti Ali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Silivri açıklarında bir deprem daha