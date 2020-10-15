Türkiye RTÜK, Medya ve İslamofobi Sempozyumu çağrısı yaptı

RTÜK, Medya ve İslamofobi Sempozyumu çağrısı yaptı

Türkiye

RTÜK, Medya ve İslamofobi Sempozyumu çağrısı yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.

15 Ekim 2020, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.

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