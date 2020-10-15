RTÜK, Medya ve İslamofobi Sempozyumu çağrısı yaptı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.
15 Ekim 2020, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.