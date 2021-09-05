Türkiye RTÜK ‘Önemli Olaylar Listesi’ni güncelliyor

RTÜK ‘Önemli Olaylar Listesi’ni güncelliyor

Türkiye

RTÜK ‘Önemli Olaylar Listesi’ni güncelliyor

Kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek.

05 Eylül 2021, Pazar 12:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin yakından takip ettiği “RTÜK Önemli Olaylar Listesi” yenileniyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz açık yayın yapmak zorunda.

6112 SAYILI YASA’DAN GELEN YETKİ

Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. 6112 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre,

(2)Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. (3) Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz."

SÜREÇ BAŞLADI

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, yeni listenin hazırlanması için süreci başlattı. İlgili tarafların ve tüm vatandaşlardan gelecek talepler, 1 ay içerisinde onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletilecek. Gelecek görüşlere göre listenin son şekli verilerek Üst Kurul’da görüşülecek

Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek olan mevcut listeye 

https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830 adresinden ulaşılabiliyor.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: DEAŞ'tan kanlı saldırı! 13 polis hayatını kaybetti