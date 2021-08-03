RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili tepki çeken ifadelerinin ardından verilen cezanın iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Uslu;

1- Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler’ in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve %3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

2- Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş. Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. Ve konunun takipçisi olacağız.

3- Hatırlatmış olalım aynı sözler için yargılanan Erol Mütercimler’e İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti" dedi.