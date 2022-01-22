Türkiye RTÜK’ten gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine inceleme

RTÜK’ten gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine inceleme

Türkiye

RTÜK’ten gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine inceleme

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 00:36 Son Güncelleme:
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş´ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre hazırlanacak raporun 6112 sayılı yasadaki lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan ’yayın durdurma’ müeyyidesi uygulanması teklifiyle kurula sunulacak.

DHA

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