Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde sıkça gündeme gelen RTÜK kararları ve çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Üst Kurul kararlarının sıkça tartışıldığını ve bazı kesimlerin eski alışkanlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Şahin, "Gerçeği bilmelerine rağmen anayasal bir kurum olan RTÜK'ü, başkanını ve üyelerini yıpratmak için yürütülen bir kampanya bu. Hep aynı odaklar bu işi alevlendirmeye çalışıyor. Ülkemizdeki 2 bine yakın yayıncıyı düzenleyen ve denetleyen RTÜK'ün pozitif icraatlarıyla ilgilenmiyorlar. Milletten yana aldığımız kararları tartışamıyorlar, eleştiremiyorlar. Dertleri, halkın yumuşak karnı olan 'maaş, yolluk, para' gibi konular ama hiçbir iddia doğru değil. Kendileri de biliyor. Hemen gerekli açıklamalarımızı yapıyoruz ama akılda kalan maalesef iftiralar ve olumsuzluklar oluyor." diye konuştu.

Haftalık Üst Kurul toplantılarında alınan kararların tartışıldığını, Kurul üyelerinin basına ayrı ayrı açıklamalar yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çok ilginç, kurul toplantılarında daha sakinler. Ama medyada bazı üyelerimiz daha agresif olabiliyor. Tebessümle takip ediyorum. 'Kurulda neden söylemiyorsunuz ya da Üst Kurulda eleştirinizi belirtmeniz yetmiyor mu?' diye söylüyorum. Eleştirilerine gerekli cevabı yüzlerine söyleyince tatmin olmuyorlar ve çıkışı medya röportajlarında arıyorlar. RTÜK hep ceza mı veriyor? Hayır. Oturup konuşabildiğimiz yayıncılarla çok sorun yaşamıyoruz. Hassasiyetlerimizi anlayan ve yasaya aykırı yayın içerikleriyle ilgili olarak gereğini yapanlar ceza potasına dahil olmuyor.

'Hatayı giderin' deyince sorunu çözenlere teşekkür bile ediyoruz. Ama iletişime kapalı, kulaklarını tıkayanlara karşı cezadan başka yaptırımımız bulunmuyor. 'RTÜK'ü tanımam, dikkate almam' diyenlere gereken müeyyide uygulanıyor. Meslek birlikleriyle, yayıncılarımızla, film sektörünün önemli oyuncularıyla sürekli temas halindeyiz. Medya buluşmaları toplantıları adında zincir toplantılar düzenliyoruz. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde pek çok sorun ya da eksiklik diyalogla gideriliyor. Bu aralar online toplantılar yapıyoruz. Yasa ihlallerini rapor aşamasına gelmeden sözlü olarak muhataplarına aktarıyoruz. Çoğu resmi süreçler yaşanmadan gideriliyor."



