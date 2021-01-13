RTX 3060 ekran kartının fiyatı belli oldu

GA106-300 GPU’su üzerinde yükselen RTX 3060 3584 CUDA çekirdeğine ve 28 CUDA birimine ev sahipliği yapıyor. GPU’nun 1.32 GHz’den 1.78 GHz’e yükselebildiği model ağabeyi RTX 3060 Ti ve hatta RTX 3080’den bile daha fazla bellek kapasitesiyle desteklendi. 12 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 16 Gbps hızda görev yaptığı modelde GPU-bellek iletişimi 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak.

RTX 30xx serisi yeni ekran kartları, Şubat ayının sonlarına doğru Türkiye pazarına girecek ve fiyatların 3200 TL seviyesinde olması bekleniyor. RTX 3060’ın yurt dışı fiyatı ise 329 dolar.











