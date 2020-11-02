10 Aralık 2020'ye kadar belirli perakendeci ve online satıcılardan GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 grafik kartı veya PC satın alan oyuncular, satış rekorları kıran Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ücretsiz sahip oluyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War’da bulunan NVIDIA teknolojileri ise şöyle:

Daha sürükleyici bir oyun deneyimi için RTX hızlandırmalı ışın izlemeli ortam kapatma, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri.

Güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSS.

Sistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA Reflex.

Benzersiz yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmeye olanak tanıyan NVIDIA Ansel

En eğlenceli oyun içi anların otomatik olarak kaydedilmesini ve kaydedilmesini sağlayan Multiplayer'da NVIDIA Highlights

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020'de piyasaya sürülecek.