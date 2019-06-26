Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Ruandalı Bakan Sezibera, Ankara'daki temaslarının ardından iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sezibera, ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, bu bağlamda Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, bir sonraki üst düzey ziyaretlere ilişkin de çalışmalar yaptıklarını aktaran Sezibera, bu ziyaretin ayrıca Ruanda ile Türkiye arasında artan ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bakan Sezibera, "Ruanda ve Türkiye ilişkileri sağlam, güçlü ve büyüyor. Şu anda iş sektöründe Ruanda'ya yatırım yapan 22'den fazla Türk şirketimiz var." şeklinde konuştu.

Bir Türk yatırımcının Ruanda'ya yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yaptığının altını çizen Sezibera, Ruanda pazarının, imalat, tekstil, deri, inşaat ve mobilya alanlarında ticari faaliyete açık olduğunu vurguladı.

Sezibera, bu bağlamda Türkiye ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileriyle tanıştığını ve buradaki potansiyel yatırımcılarla oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Öte yandan Sezibera, dün başkentte Türk iş adamı tarafından ithal edilen Ruanda kahvesi içme ayrıcalığına sahip olduğunu dile getirdi.

"KARŞILIKLI TURİST SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü hatırlatan Sezibera, Ersoy ile turizm alanında çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Sezibera, "(Başkent) Kigali'ye gelen Türk turist sayısını nasıl artırabileceğimiz üzerine müzakere ediyoruz. Ayrıca, Ruandalılar da bu güzel ülkeyi ziyaret etmek için gelecekler." dedi.

Bakan Sezibera, "Ruanda'ya iş ya da eğlence için gelen Türk insanı kapılarımızı açık bulacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Ruandalıların sayısının 300'ü geçtiği bilgisini paylaşan Sezibera, "Her yıl 45 öğrenci Türkiye Burslarından faydalanıyor ve bu rakam gittikçe artacak." diye konuştu.

"RUANDA'DA FETÖ TEHDİDİ YOK"

FETÖ konusuna da değinen Sezibera, "Ruanda'da herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak. Ruanda'da FETÖ tehdidi yok. Türk hükümeti tarafından FETÖ'yle bağlantılı bazı kişilerin Ruanda'da olduğu konusunda bilgilendirildik ve bu kişilerin ülkeyle ilişkisini kestiğinden emin olduk." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mevkidaşı Sezibera ile yaptığı ortak basın toplantısında, Ruanda'nın, FETÖ bağlantılı okulu kapatmasının Türk milletini çok mutlu ettiğini dile getirerek, bu adım nedeniyle teşekkür etmişti.

Çavuşoğlu, "Okullar kapandıktan sonra bile değişik yöntemlerle Ruanda'da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de bugün bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaştık. Bundan sonra da yakın iş birliği içinde olacağız." ifadesini kullanmıştı.

AA