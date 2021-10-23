Magazin Rubato grubu üyeleri kimler? Rubato ne demek? İşte Rubato grubunun şarkıları

Rubato grubu üyeleri kimler? Rubato ne demek? İşte Rubato grubunun şarkıları

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Rubato grubu üyeleri kimler? Rubato ne demek? İşte Rubato grubunun şarkıları

Rubato grubunun üyeleri bundan yaklaşık 10 yıl önce bir araya geldi ve o günden bu yana da birlikte 6 albüme imza attı. Hem başarılı performansları hem de farklı isimleriyle dikkatleri üzerine çeken grup son zamanların merak edilen isimlerinden oldu. Peki, Rubato ne demek? Rubato grubu üyeleri kimler? İşte Rubato grubunun şarkıları…

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Her biri ayrı bir yetenek olan Rubato grubunun üyeleri bir arada da enfes bir müzik icra ediyor. Müzik platformlarında yüzbinlerce dinleyiciye ulaşan grup, televizyon ekranlarında yer alınca Rubato grubu üyeleri kimler? Rubato ne demek? soruları da pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

RUBATO GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Rubato grubunda;

  • Solo vokal ve çelloda Özer Arkun,
  • Ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı,
  • Klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar
  • Bas gitarda Eralp Görgün yer almaktadır.

Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde, adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine, birlikte hissettiklerini ve "Rubato"nun da böylece doğduğunu söylüyor. 2010'lu yıllardan kurulan Rubato, Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. 

RUBATO NE DEMEK?

Rubato, bir müzik terimidir. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek demek.

RUBATO ALBÜMLERİ

  • Yağmurlar
  • İKİ
  • Rubato Bir / One
  • ÜÇ
  • Anason Kokan Şarkılar
  • Rubato ve Arkadaşları

 

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