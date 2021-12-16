Magazin Rubato’nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme

Rubato’nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme

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Rubato’nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Üsküdar'da geçtiğimiz yıl kız arkadaşı B.Y.'ye karşı yedi ayrı suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato'nun solisti Özer Arkun'un dava dosyası, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları yönünden Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

16 Aralık 2021, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme, dosyanın "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları yönünden Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özer Arkun ve avukatı Serkan Toper ile müşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, uzlaştırma hükümleri uyarınca sanık Özer Arkun'un üzerine atılı 'kasten yaralama' ve uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlar yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık Arkun, "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Müşteki avukatı da söz alarak, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarının uzlaştırmaya tabi olmasını nazara alarak, bu suçlar açısından uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için dosyanın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(İHA)

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