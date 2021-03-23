Rubi, çocuklara oyunla sağlığı öğretecek
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cem Tunçelli ile ekip arkadaşları Deniz Can Ilgın, Emine Nural Öztürk ve Mert Kaderoğlu’nun Rubi isimli mobil platform projesi, Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Android Akademi’de, 431 proje arasından birinci oldu.
23 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Rubi ile 9-13 yaş arasındaki çocuklara oyunla sağlık okuryazarlığı eğitimi verilecek. Proje, Amerika San Francisco’da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent İnkübasyon Ödülü’nün de sahibi oldu.