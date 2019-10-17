Rüflü ve ağız kokusundan kurtaracak doğal reçeteler

1- Elma ve havuçtan yardım alın

Elma ve havuç sindirimi iyileştirir ve sindirim sistemini sağlıklı tutar.

Yani bu, midede daha fazla gaz oluşumu olmayacağı anlamına gelir.

Ayrıca, taze meyveler ve sebzeler ağızda tükürük üretimini teşvik eder; bu da dişlerden, dilden ve diş etlerinden ağız kokusuna neden olan bakterileri temizleyebilir.





2- Yeşil sebze tüketin

Ağız kokusu, asit reflü veya diğer sindirim bozuklukları belirtisi olabilir.

Bağışıklık sisteminiz güçlüyse ve sebze ağırlıklı besleniyorsanız bu durumun oluşması biraz güçtür.

Yeşil sebzeler, bitkilerin güneş ışığından enerji almak için fotosentez için kullandıkları pigment olan klorofil bakımından zengindir.

Klorofil ayrıca etkili bir doğal koku gidericidir ve ağızdaki her kokuyu giderir.





3- Nane, maydanoz ve kişnişten yardım alın

Nane ve maydanozla süslenmiş garnitürler, ağız kokusuna neden olabilecek hazımsızlık ve mide ekşimesini rahatlatmaya yardımcı olur.

Ayrıca nane, maydanoz ve kişniş gibi sebzeler güçlü ağız koku gidericileridir.

Yani, yemeğin sonunda bunlardan çiğneyebilirsiniz.

Yedikten sonra yediğiniz yiyeceğin neden olabileceği herhangi bir kokuyu etkisiz hale getirmek için mutlaka tavsiye ediyoruz.





4- Yoğurtla arkadaş olun ama şekerli olanlardan uzak durun

Yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur.

Bu, sindirim sistemini sağlıklı tutar, böylece kötü nefes verme alışkanlığınızı azaltır.





5- İçme sularını da es geçmemek gerek

Ağzınızı sürekli nemli tutarak yiyecek parçacıklarının ve biriken ölü hücrelerin ağzınızda beklemesine izin vermeyerek ağız kokusundan korunabilirsiniz.

İçme suyu ağzınızda bulunan bakterilerin hızlı sürede giderilmesine yardımcı olur.





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