Rüflü ve ağız kokusundan kurtaracak doğal reçeteler
Dünya genelinde 80 milyondan fazla insan ağız kokusundan şikayet ediyor. İş görüşmesine veya arkadaşlarınızla buluşmanıza bile engel olacak bu durumu doğal yollarla da çözebilirsiniz. Ağız kokusundan yakınanlara şikayetlerini yok edecek doğal reçeteler hazırladık.
1- Elma ve havuçtan yardım alın
Elma ve havuç sindirimi iyileştirir ve sindirim sistemini sağlıklı tutar.
Yani bu, midede daha fazla gaz oluşumu olmayacağı anlamına gelir.
Ayrıca, taze meyveler ve sebzeler ağızda tükürük üretimini teşvik eder; bu da dişlerden, dilden ve diş etlerinden ağız kokusuna neden olan bakterileri temizleyebilir.
2- Yeşil sebze tüketin
Ağız kokusu, asit reflü veya diğer sindirim bozuklukları belirtisi olabilir.
Bağışıklık sisteminiz güçlüyse ve sebze ağırlıklı besleniyorsanız bu durumun oluşması biraz güçtür.
Yeşil sebzeler, bitkilerin güneş ışığından enerji almak için fotosentez için kullandıkları pigment olan klorofil bakımından zengindir.
Klorofil ayrıca etkili bir doğal koku gidericidir ve ağızdaki her kokuyu giderir.
3- Nane, maydanoz ve kişnişten yardım alın
Nane ve maydanozla süslenmiş garnitürler, ağız kokusuna neden olabilecek hazımsızlık ve mide ekşimesini rahatlatmaya yardımcı olur.
Ayrıca nane, maydanoz ve kişniş gibi sebzeler güçlü ağız koku gidericileridir.
Yani, yemeğin sonunda bunlardan çiğneyebilirsiniz.
Yedikten sonra yediğiniz yiyeceğin neden olabileceği herhangi bir kokuyu etkisiz hale getirmek için mutlaka tavsiye ediyoruz.
4- Yoğurtla arkadaş olun ama şekerli olanlardan uzak durun
Yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur.
Bu, sindirim sistemini sağlıklı tutar, böylece kötü nefes verme alışkanlığınızı azaltır.
5- İçme sularını da es geçmemek gerek
Ağzınızı sürekli nemli tutarak yiyecek parçacıklarının ve biriken ölü hücrelerin ağzınızda beklemesine izin vermeyerek ağız kokusundan korunabilirsiniz.
İçme suyu ağzınızda bulunan bakterilerin hızlı sürede giderilmesine yardımcı olur.