Ruh eşinizi bulmanızı sağlayacak 3 ipucu

Hayatımız rutine bağladıkça yeni insanlarla tanışma şansımız da bir o kadar azalıyor. Son yıllarda birçok çöpçatan uygulaması, yalnızlığımızı gidermemize ve yeni insanlar tanımamıza yardımcı olsa da, çoğu zaman ruh eşimizi bulmamızda onlar da etkisiz kalıyor. Hayatınızın ilerleyen dönemlerine bir hayat arkadaşı ile devam etmek istiyorsanız, denemeniz gereken bazı şeyler var... Ruh eşinizi bulmanıza yardımcı olabilecek 3 ipucunu anlattık.

1- DOĞRU SORULARI SORUN

Flörtleşirken doğru soruları sormaya özen göstermelisiniz. Örneğin sizin için olmazsa olmaz bir alışkanlığınız varsa, partnerinizin de bu alışkanlığa sahip olup olmadığını mutlaka sormalısınız. Diyelim ki film izlemek sizin için bir yaşam stili. Ancak flört ettiğiniz kişi gezmeyi daha çok seviyorsa, ilişkinin ilerleyen günlerinde bu büyük bir sıkıntı olabilir. Bu nedenle önemli alışkanlıklarınızı anlatmak ve öğrenmek için mutlaka doğru sorular sorun.

2- CEVAPLARA DİKKAT

Flört ettiğiniz kişinin sizin ruh eşiniz olup olmadığını anlamanızın bir yolu, size verdiği cevaplardaki detaylara dikkat etmenizden geçiyor. Sorduğunuz sorulara sizinle benzer yanıtlar veren kişiyle aynı görüşü ve yaşam tarzını paylaşmanız mümkün. Ayrıca size kısa cevaplar vermemesi, detaylara inmesi de önemli.

3- NET OLUN

Flört sırasında ilişkiden ne beklediğinizi açıkça ifade edin. Evlilik mi yoksa yalnızca biraz takılmak mı? İlişkinin en başından net olursanız, fikir ayrılıklarında da çok sorun yaşamazsınız. Aynı şekilde karşınızdaki kişinin de net olmasını sağlamalısınız. Kapalı bir kutu gibi davranan kişiler, ilişkinin ilerleyen evrelerinde tatsız sürprizlerle karşımıza çıkabilir.







