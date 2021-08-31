Ruh sağlığımız ve geleceğimiz için okul ortamı gerekliliktir

PANDEMİDE ÇOCUKLAR PEK ÇOK BECERİYİ KAZANAMADI

2020 marttan bu yana edindiğimiz tecrübeler, yapılan bilimsel çalışmalar şu gerçeği kanıtladı: Ruh sağlığımız, insani ihtiyaçlarımız ve geleceğe olan umutlarımız için okul ortamı bir gerekliliktir. Pandemiyle birlikte yüz yüze iletişimin, gerçek yaşam deneyimlerinin önemini daha iyi kavradık. ‘Evladımın canı sağ olsun, ileride eğitim açığını kapatırız’ desek de çocukların duygusal ve ruhsal gelişiminin onarılamaz şekilde bozulduğunu fark ettik. Çocukların problem tanımlama ve çözmede gerilediklerini, hayata karşı dayanıklılık, sabır, umut duyma becerilerinin olgunlaşamadığını gördük.

NAZİK VE HOŞGÖRÜLÜ OLUN

Şimdiye kadar sınavların direttiği eğitim sistemi, çocukları kıyaslayıp yarıştırmaya, velileri de sürekli hızlı ve en önde olan çocuk yetiştirmeye odakladı. Şimdi ise toplumun parçası olmaya, ortak çıkarlar ve ihtiyaçlarımıza odaklanmayı öğrenmeliyiz. Özellikle ebeveynler, birbirleriyle destekleyici, nazik, tecrübelerini paylaşıcı, hoşgörülü bir ilişki kurmaya odaklanmalı. Whatsapp grupları öğretmenlerin ya da çocukların çekiştirildiği, güç savaşı, laf çarpıtma mekanları olmamalı. Okuldaki her çocuğa kendi çocuğumuzmuş gibi sevecen yaklaşmalıyız. Unutmayın; suçlayıcı, reddedici, tahammülsüz bir tutumun en büyük zararını başta kendi çocuklarımız çeker.

ÖNCE KENDİ DUYGULARINIZI DÜZENLEYİN

Çocukları okula gönderip göndermeme, sınıfta temaslı çocuk olması, basit griple COVID-19’un karışması, serviskantin- yemekhanenin düzenlenmesi, hibrit ya da yüz yüze eğitim... Sizi endişelendiren konularda öncelikle kendi ruh sağlığınızı, sorumluluklarınızı, duygularınızı düzenlemekle işe başlayın. Gerçeği kabul edin, riskleri değerlendirme konusunda soğukkanlı olun. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı sağduyulu kararlar verin. Ancak bu şekilde çocuklara yardımcı olabilirsiniz.

GERÇEK İLETİŞİM İÇİN İPUÇLARI

Bu yıl evin sıcak-güvenli ortamından ayrılmanın daha zor olacağı ortada. Pandemi nedeniyle okul öncesi eğitimler aksadı, komşu-akraba desteği azaldı, sosyal izolasyon nedeniyle yeni deneyimler yaşanamadı. Çocuklarda yalnızlık ya da kaygı durumunda kendini sakinleştirme, yeni insanlarla iletişime geçme, özgüvenli davranma gibi beceriler olgunlaşmadı. Öncelikle pandemide okula gitme konusunda çocuğunuzun neler düşündüğünü, neler hissettiğini, neler bildiğini, kaygılarının neler olduğunu ve bunlarla nasıl başa çıktığını anlayın.

YAPMANIZ GEREKENLER

Duygularını güvenle ifade etmesini sağlayın. Eleştirmeden ilgiyle dinleyin. İyice dinlemeden açıklamaya geçmek, direktif vermek genellikle yararlı olmaz. k ‘Neden maske takmaya başladık, virüs nedir, nasıl bulaşır, salgında çocuklar nasıl davranmalı...’ sorularını açık iletişim için kullanın. k Çocuğunuzu aşırı kaygılandırmadan ya da umursamaz davranmaya yönlendirmeden yaşına uygun biçimde bilgilendirin. k Hijyen, mesafe ve maskenin hem kendisini hem de arkadaşlarını, yetişkinleri korumaya yardımcı olacağını öğretin. Böylece çocuğunuza ‘Ben toplumun önemli bir parçasıyım, işe yarıyorum’, ‘Sorumluluğumu yerine getiriyorum’, ‘İyi insanım’ duygularını kazandırırsınız.